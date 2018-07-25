На стройплощадке в Москве обнаружили бомбу времен войны
Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории стройки в Хорошевском районе Москвы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На ул. Викторенко, д. 11 на территории стройки жилого комплекса «Прайм Тайм» строители обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения были вызваны саперы и спасатели», — говорится в сообщении.
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В настоящий момент саперы уже извлекли авиабомбу.
В июне на берегу Москвы-реки также был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.
В 2017 году также сообщалось, что в Раменках нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.