Защита Бутиной намерена подать ходатайство о закрытии дела

Защита российской гражданки Марии Бутиной может подать ходатайство о закрытии дела, передает РИА «Новости» заявление ее адвоката Роберта Дрисколла.

По его словам, может быть подготовлено ходатайство о снятии обвинений, а также требование к обвинению предоставить детальные обвинения помимо имеющегося обвинительного заключения.

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Ранее сообщалось, что российские дипломаты могут посетить задержанную в США Марию Бутину.

До этого адвокат рассказал, почему подозреваемая в шпионаже Мария Бутина содержится в одиночной камере в следственном изоляторе. Девушку каждый день навещают адвокаты из США.