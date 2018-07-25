Число погибших при теракте в Сирии возросло до 144 человек

Число погибших в результате теракта и атаки боевиков «Исламского государства» в сирийской Эс-Сувейде возросло до 144 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской больницы.

Еще 178 человек получили ранения.

«Мы до сих пор не можем назвать окончательное число жертв. На данный момент зарегистрировано 144 погибших, раненых 178», — сказал сотрудник медучреждения.

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Ранее сообщалось, что террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке «Исламское государство». Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.