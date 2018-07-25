Экс-губернатор Белых стал библиотекарем в колонии

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых устроился на работу в библиотеку при исправительной колонии, где отбывает наказание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на супругу Белых Екатерину.

По ее словам, осужденный на восемь лет за взяточничество Белых уже не на карантине. Он обосновался в месте отбывания наказания и уже устроился на работу.

Реклама

«Он обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке. В принципе все достаточно прилично, в колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже», — сообщила Екатерина Белых.

Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей. Позднее суд отклонил жалобу стороны защиты и отправил бывшего губернатора в колонию.

Ранее Белых заявлял, что хотел бы стать библиотекарем или преподавателем в колонии.