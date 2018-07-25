СМИ: число погибших при теракте в Сирии возросло до 50

Число погибших в серии терактов в городе Эс-Сувейда на юго-западе Сирии возросло до 50, сообщает al-Manar TV.

По данным местного минздрава, пострадавших при взрыве насчитывается не менее 78 человек.

Террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке «Исламское государство». Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

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Как отмечает РИА «Новости», теракты были совершены на территории, которая находится под контролем сирийского правительства.

Ранее источник сообщал о 30 погибших в результате теракта на юго-западе Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.