СК заочно предъявил обвинения экс-министру обороны Украины

Российский следственный комитет заочно предъявил обвинения экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено из-за публичных призывов Гриценко к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала «112 Украина».

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«По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за публичные призывы к терактам в российских городах.