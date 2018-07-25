В посольстве рассказали, когда российские дипломаты посетят Бутину

Российские дипломаты могут посетить задержанную в США Марию Бутину. Об этом сообщается в твиттере посольства России в Вашингтоне.

«Следующий визит к М.Бутиной запланирован на 26 июля. С администрацией тюрьмы���� намерены обсудить возможность доставки Марии почтовой корреспонденции.», — отмечается в сообщении.

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Также дипломаты требуют, чтобы на имя Бутиной был спецсчет, средства с которого можно использовать для тел. звонков родственникам и в Посольство.

Ранее адвокат рассказал, почему подозреваемая в шпионаже Мария Бутина содержится в одиночной камере в следственном изоляторе. Девушку каждый день навещают адвокаты из США.