СМИ: муж Сторми Дэниелс подал на развод и обвинил ее в измене

Муж американской порноактрисы Сторми Дэниелс Глендон Крейн подал на развод через несколько дней после ее ареста. Об этом пишет The Daily Beast.

Помимо этого, он обвинил супругу в измене и запросил временный судебный запрет. Крейн и Дэниелс перестали жить вместе как супруги 11 июля. Муж задержанной порноактрисы утверждает, что брак стал «невыносимым из-за разногласий или личных конфликтов».

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Он также планирует добиться полной опеки над семилетней дочерью, а также запретить работающим в индустрии развлечений для взрослых находиться рядом с ней. Суд удовлетворил запрос Крейна на временный запрет, и теперь все будущие визиты Дэниелс с дочерью будут контролироваться.

Постановление суда также предоставляет Крейну исключительное использование их дома и транспортных средств и запрещает Дэниелс бесконтрольный доступ к своему ребенку.

The Daily Beast пишет со ссылкой на письменные показания мужа, что Крейн заявил, что супруга хотела вывезти дочь из Техаса и взять ее с собой в стриптиз-тур по Северной Каролине.

Отмечается, что Крейн женился на Дэниелс в 2015 году.