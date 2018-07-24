В Греции из-за лесных пожаров погибли 20 человек и пострадали 69

Представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос рассказал, что из-за лесных пожаров на территории страны пострадали по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что погибшие стали жертвами двух лесных пожаров, которые произошли недалеко от Афин.

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По словам Цанакопулоса, в результате произошедшего также были госпитализированы 69 человек. Он подчеркнул, что многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке за сутки сгорело около 264 тысяч га леса.