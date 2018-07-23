СК проверяет следователя, не возбудившего дело о пытках в колонии Ярославля

Следственный комитет (СК) проводит проверку в отношении бывшего следователя, который отказался возбудить уголовное дело об избиении заключенного в колонии в Ярославле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя управления СК по региону.

Отмечается, что в 2017 году следователь Родион Свирский не стал возбуждать уголовное дело по факту жестокого избиения осужденного Евгения Макарова. В отношении действий бывшего следователя сейчас проводится проверка.

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Как заявили в ведомстве, в ноябре 2017 года Свирский уволился из следственного управления и перешел на военную службу.

20 июля СМИ опубликовали видео с пытками, снятое в июне 2017 года на видеорегистратор сотрудника ФСИН. По информации правозащитников, события происходили в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области, сотрудники которой подозреваются в применении недопустимых мер к заключенному Евгению Макарову.

Ранее стало известно, что адвокат, которая сообщила о пытках в ярославской колонии, покинула Россию.