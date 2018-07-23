Посол пообещал помочь с доступом к Ярошенко и Буту в колониях США

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с послом США Джоном Хантсманом и попросила его помочь в посещении российских заключенных в американских колониях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Москальковой, речь идет о двух российских заключенных, отбывающих наказание в американских колониях — летчике Константине Ярошенко и бизнесмене Викторе Буте.

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«Я просила бы его содействовать в посещении мною в тюрьме Ярошенко и Бута ... Посол сказал, что будет стараться содействовать», — сказала Москалькова.

Она отметила, что состояние здоровья Ярошенко, по словам его жены, «просто критическое». Москалькова подчеркнула, что не располагает данными о его безопасности, «раз он переведен в другую тюрьму и в другой штат», а также рассказала, что посол обещал оказать помощь и допустить к Ярошенко его супругу.

Ранее сообщалось, в каких условиях содержат Ярошенко в американской тюрьме.