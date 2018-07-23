В центре Москвы загорелось здание школы
В центре Москвы загорелось здании школы №2054, передает РИА «Новости».
Школа находится по адресу улица Тверская, дом 28, строение 3.
Возгорание предположительно возникло на крыше учебного заведения.
Пожарные уже прибыли к месту происшествия.
При этом агентство городских новостей «Москва» сообщает, что пожар произошел в детском саду. Отмечается, что сотрудников и воспитанников учреждения эвакуировали.
Ранее сообщалось, что около 70 человек эвакуировали из-за пожара в сауне на юго-западе Москвы.