В центре Москвы загорелось здание школы

В центре Москвы загорелось здании школы №2054, передает РИА «Новости».

Школа находится по адресу улица Тверская, дом 28, строение 3.

Возгорание предположительно возникло на крыше учебного заведения.

Пожарные уже прибыли к месту происшествия.

При этом агентство городских новостей «Москва» сообщает, что пожар произошел в детском саду. Отмечается, что сотрудников и воспитанников учреждения эвакуировали.

Ранее сообщалось, что около 70 человек эвакуировали из-за пожара в сауне на юго-западе Москвы.