Глава Крыма назвал план развития Симферополя «никаким»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал утвержденный генплан развития Симферополя «никаким» и поручил пересмотреть его, сообщает РИА «Новости».

По словам Аксенова, в плане «ничего не соответствует реалиям, никакие моменты не учтены».

«Я сказал совместно с прокуратурой провести проверку, как он был принят предыдущим руководством… Генплан менять нужно, сто процентов», — заявил Аксенов после заседания крымского правительстваю

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Генеральный план развития Симферополя, который не понравился Аксенову, был принят в 2016 году. На его разработку, по словам экс-мэра города Геннадия Бахарева, было потрачено около 50 млн рублей.

Ранее Аксенов заявил, что цены на авиабилеты в Крым необоснованно завышены и попросил ФАС разобраться с ценами.