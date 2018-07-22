Тонущего мужчину вытащили из Москвы-реки

Представители Центра управления в кризисных ситуациях московского управления МЧС сообщили о том, что спасателями был спасен тонувший в Москве-реке на северо-западе столицы мужчина, передает агентство городских новостей «Москва».

«22 июля в 15:40 при патрулировании спасателями поисково-спасательной станции «Кировская» с поверхности воды Москвы-реки был спасен мужчина. Спасенному оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Происшествие произошло в 10 м от берега», — сообщили в центре.

Спасатели также обратились к жителям Москвы с призывом неукоснительно придерживаться правил поведения на водных объектов, в том числе — не заходить в воду даже в состоянии легкого алкогольного опьянения и не купаться в запрещенных местах.