В Челябинской области из-за возгорания в шахте эвакуируют больше 160 горняков

Из шахты «Центральная» в Челябинской области производится эвакуация 161 рабочего из-за возгорания кабеля, передает РИА «Новости» сообщение представителя экстренных служб региона.

«Предварительно происходит горение кабеля, на поверхность выводят 161 горнорабочего», — сказал представитель.

Реклама

Он отметил, что работа шахты в данный момент приостановлена. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают три отряда горноспасателей.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что на шахте в Кемеровской области произошел пожар. Отмечалось, что из шахты «Ерунаковская-8» были эвакуированы более 110 горняков. В результате инцидента никто не пострадал.