Полиция Лос-Анджелеса задержала забаррикадировавшегося в магазине мужчину

В Лос-Анджелесе полиция задержала неизвестного мужчину, который забаррикадировался в магазине. Об этом сообщается в твиттере правоохранительный органов города.

«Подозреваемый успешно взят под стражу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время полиция «зачищает» место происшествия.

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Ранее СМИ сообщили, что в Лос-Анджелесе неизвестный захватил в заложники посетителей магазина.

Как отмечалось, мужчина, которого ранее преследовала полиция, попал в ДТП у здания магазина и вбежал внутрь.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп следит за инцидентом в Лос-Анджелесе.