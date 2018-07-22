Трамп следит за инцидентом в Лос-Анджелесе
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что наблюдает за возможным захватом заложников в Лос-Анджелесе.
По его словам, он «внимательно следит» за инцидентом в Лос-Анджелесе.
Он также добавил, что в настоящее время подозреваемый забаррикадировался в магазине.
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Ранее СМИ сообщили, что в Лос-Анджелесе неизвестный захватил в заложники посетителей магазина.
Как отмечалось, мужчина, которого ранее преследовала полиция, попал в ДТП у здания магазина и вбежал внутрь.