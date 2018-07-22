Трамп следит за инцидентом в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что наблюдает за возможным захватом заложников в Лос-Анджелесе.

По его словам, он «внимательно следит» за инцидентом в Лос-Анджелесе.

Он также добавил, что в настоящее время подозреваемый забаррикадировался в магазине.

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Ранее СМИ сообщили, что в Лос-Анджелесе неизвестный захватил в заложники посетителей магазина.

Как отмечалось, мужчина, которого ранее преследовала полиция, попал в ДТП у здания магазина и вбежал внутрь.