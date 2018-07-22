В Лос-Анджелесе мужчина захватил заложников в магазине

В Лос-Анджелесе неизвестный захватил в заложники посетителей магазина. Об этом сообщает 9News.

По данным телеканала, мужчина, которого ранее преследовала полиция, попал в ДТП у здания магазина и вбежал внутрь.

Как отмечается, полиция выясняет есть ли посетители в магазине и не взял ли их в заложники неизвестный.

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При этом полиция подтвердила, что мужчина забаррикадировался в магазине.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне в больнице Medstar Washington Hospital Center произошла стрельба.

Как отмечалось, городская полиция проверяет сообщения о стрельбе в здании больницы.