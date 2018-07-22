Устроившему стрельбу в редакции газеты в США предъявили обвинения

Мужчине, который устроил стрельбу в здании издания Capital Gazette в Аннаполисе, предъявили обвинения по 23 пунктам. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

По данным издания, в частности, стрелку из Аннаполиса предъявлены обвинения в пять убийствах первой степени.

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Как отмечается, его также обвинили в вооруженном нападении и незаконном использовании оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших при нападении на редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе.

28 июня мужчина открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис. В результате происшествия погибли пять человек. Подозреваемый был задержан полицией.