Около 70 человек эвакуировали из-за пожара в сауне на юго-западе Москвы

Представители Главного управления МЧС России по Москве сообщили о том, что в сауне, расположенной на цокольном этаже трехэтажного нежилого здания на юго-западе Москвы произошел пожар площадью 20 квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

«По адресу: ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1, ликвидирован пожар площадью 20 кв. м на цокольном этаже трехэтажного нежилого здания. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу отметили, что до того, как на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, прилегающее к горевшему административное здание самостоятельно покинули 20 человек. Всего из здания, в подвале которого произошел пожар, были эвакуированы около 70 человек.