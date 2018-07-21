В Новороссийске за полтора часа выпала месячная норма осадков

В Новороссийске в результате ливневых дождей за один час 20 минут выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По имеющимся данным, в результате дождя центр города был практически парализован. Спасателям и пожарным пришлось эвакуировать десять застрявших автомобилей.

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В пресс-службе рассказали, что спасатели производят замеры уровня воды в реках и в случае необходимости готовы эвакуировать и разместить местных жителей во временных пунктах. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Новороссийске продлятся до 23 июля.

Также отмечается, что в городе начали обследовать домовладения и коллекторы, а после проверки за дело возьмется техника и специализированные бригады.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации из-за ливней ввели в Благовещенске.