Житель Адыгеи застрелил трех человек и покончил с собой

Следственный комитет (СК) по Республике Адыгея завел уголовное дело после того, как местный житель убил трех человек из охотничьего ружья. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 20 июля, в районе шести вечера. Сообщается, что в своей квартире житель республики застрелил 50-летнюю женщину и 49-летнего мужчину, после он покинул ее и убил на южной окраине села Красногвардейское еще одну 23-летнею местную жительницу. Также подозреваемый ранил 28-летнего мужчину, он доставлен в больницу.

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«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий тело подозреваемого обнаружено в лесополосе в окрестностях восточной части села Красногвардейское», — говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, подозреваемый совершил самоубийство.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании лодки в Адыгее погибли три человека.