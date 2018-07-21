Роспотребнадзор предупредил о вспышке острой кишечной инфекции в Мариуполе

В украинском Мариуполе наблюдается эпидемиологическое неблагополучие по острым кишечным инфекциям (ОКИ). Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 6 по 12 июля зарегистрировано более 80 случаев ОКИ. Отмечается, что количество случаев заболевания увеличилось по сравнению с прошлой неделей, а также на 44,1% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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В Роспотребнадзоре рассказали, что более 60% заболевших являются детьми. 34,6% связали заболевание с купанием в море.

В ведомстве подчеркнули, что в пробах морской воды зафиксированы «нестандартные микробиологические показатели», а в городе имеются несанкционированные канализационные люки.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной из-за холеры.