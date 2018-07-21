Посольство: россиян среди погибших при крушении лодки в США нет

Посольство России в США в твиттере заявило, что россиян среди погибших из-за опрокидывания лодки в американском штате Миссури нет.

По данным ведомства, граждан России нет среди погибших при крушении лодки на озере Тейбл-Рок.

Как отмечается, об этом ведомству сообщили местные власти.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури из-за опрокидывания лодки погибли 13 человек, в том числе дети.

Как отмечалось, президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям и друзьям погибших и пострадавших в результате крушения.