На севере Приморья ожидается повышение уровня рек

В Приморье было объявлено штормовое предупреждение в связи с опасностью повышения уровня рек на севере региона в результате сильных дождей, передает «Примпогода».

«В связи с обострением фронтальных разделов и активизацией грозовой деятельности во второй половине дня 20 июля и ночью 21 июля в северной половине Приморского края ожидаются сильные дожди (15–45 мм за 12 час), локальные очень сильные дожди (50 мм и более за 12 час и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается также, что на реках ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,0 метра, на отдельных участках — с выходом из берегов на 1,2-1,6 метра.