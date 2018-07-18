Мэр Днепра пригрозил увольнять директоров школ «за любовь» к России

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что директорам школ грозит увольнение за «любовь к сопредельному государству», сообщает РИА «Новости».

В своем посте в фейсбуке Филатов отметил, что с начала своего срока «собирал досье на директоров».

По его словам, городские власти начали проводить конкурсы на новые назначения директоров школ.

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«Более тридцати (!) процентов претендентов начиная с 2014 года в соцсетях или непублично поддерживали сепаратисткие настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство. Доходило до того, что некоторые в фейсбуке писали за Украину, а в «одноклассниках» — за ЛДНР и Россию! Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу», — написал Филатов.

Ранее мэр Днепра внес в декларацию доходов билет в космос.