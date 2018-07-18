МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В МЧС предупредили жителей столицы об усилении ветра в ближайшие часы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час 18 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

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В ведомстве призвали москвичей быть внимательными и осторожными, избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что жителей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в регионе.

Как отмечалось, 18 июля в Петербурге местами ожидается усиление ветра с порывами до 11 м/с.