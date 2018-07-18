В Донецкой области в детском лагере отравились более 90 человек

В Донецкой области в результате отравления в детском лагере «Ястребок» госпитализированы более 90 человек. Об этом сообщается на сайте главного управления госпотребслужбы Украины.

По данным ведомства, из детского лагеря «Ястребок» с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 91 человека.

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Как отмечается, среди пострадавших 76 детей.

В связи с инцидентом детский лагерь «Ястребок» будет закрыт с 18 июля.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку по факту отравления 20 детей в лагере в Удмуртии.