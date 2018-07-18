Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости свалок в городах, а также необходимости внедрения технологий защиты окружающей среды и наличия современной системы переработки отходов, передает РИА «Новости».

«Современный город для людей — это прежде всего город экологического благополучия. Это значит — город без свалок, с чистым воздухом, с водой. Поэтому обязательным условием развития населенных пунктов должно стать внедрение технологий защиты окружающей среды, современная система переработки утилизации отходов, модернизация объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства», — заявил Путин.

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Соответствующее заявление Путин сделал в ходе Московского урбанистического форума.

Ранее сообщалось, что Минприроды обнаружило около 200 незаконных свалок в городах России.