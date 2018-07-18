В Солсбери обыскивают cад, в котором побывали отравленные «Новичком» британцы

Полиция британского графства Уилтшир обыскивает сад королевы Елизаветы в Солсбери, в котором побывала отравленная «Новичком» пара из Эймсбери. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Как отмечается, вместе с полицией в расследовании задействовано подразделение по борьбе с терроризмом.

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Данный сад, как и другие объекты в Солсбери и близлежащем Эймсбери, были оцеплены в июне после того, как британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс подверглись воздействию нервного-паралитического вещества и получили отравление. Стерджесс скончалась 9 июля в больнице, Роули на данный момент пришел в сознание, но остается в тяжелом состоянии, его восстановление продолжается.

Отмечается, что сад королевы Елизаветы находится в пяти минутах ходьбы от скамейки, на которой в марте обнаружили без сознания бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» и обвиняют Москву в причастности к инциденту.

Обыск сада является частью продолжающегося расследования по делу об убийстве Стерджесс, а также ведется для того, чтобы обезопасить парк и подготовить его к открытию в будущем. Ожидается, что поисковая деятельность займет несколько дней.

Ранее СМИ рассказали, что Дон Стерджесc спрыснула запястья жидкостью из флакона, в котором предположительно находилось вещество «Новичок».

Россия отрицает обвинения Великобритании в причастности к отравлению ядом «Новичок».