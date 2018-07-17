Число пострадавших в результате взрыва лавы возросло до 23

Число пострадавших в результате выброса лавы из вулкана Килауэа на Гавайских островах увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает местный сайт Hawaii News Now со ссылкой на местные власти.

По имеющимся данным, бомба из лавы «размером с баскетбольный мяч» упала на судно с 49 пассажирами и тремя членами экипажа. Выбросом лавы пробило дырку в крыше. Также из-за извержения произошел выброс камней и другого мусора.

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Отмечается, что наиболее тяжелые повреждения получила женщина возрастом около 20 лет, ее госпитализировали с переломом бедренной кости. Еще четыре человека были госпитализированы с менее серьезными повреждениями. Всего травмы различной степени тяжести получили 23 человека. В основном у них ожоги и царапины.

Согласно имеющейся информации, местные правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что при взрыве лавы пострадали 12 человек.