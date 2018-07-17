В Госдуме отреагировали на задержание россиянки в США

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал комментарий после того, как на территории США задержали гражданку России Марию Бутину за незарегистрированную деятельность в качестве агента. Об этом сообщает RT.

По словам Затулина, арест россиянки имеет отношение к состоявшейся накануне в Хельсинки встрече президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что обвинения против Бутиной выдвинули те службы, который предприняли попытку сорвать встречу лидеров, обвинив 12 российских разведчиков.

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«Наверно, будут и другие случаи, потому что никто не собирается униматься — идет борьба за право определять вектор внешней политики в Соединенных Штатах», — сказал Затулин.

Он заметил, что происходящее направлено в большей степени против Трампа, чем против российской стороны.

Ранее адвокат Роберт Дрисколл, представляющий интересы задержанной в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она предлагала дать показания офису спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединенных Штатах.