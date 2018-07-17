В Иркутской области сухогруз сел на мель после столкновения с буксиром

Представитель экстренных служб Иркутской области рассказал о столкновении сухогруза и буксира на реке Лена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не произошло.

«В акватории реки Лена в Иркутской области произошло столкновение буксира «Якурим» и сухогруза «Капитан Носков», — рассказал источник.

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Он добавил, что после столкновения сухогруз сел на мель.

В прошлом месяце стало известно, что в Финском заливе на мель сел сухогруз, который перевозил 3 тыс. тонн удобрений. Инцидент произошел в 10 км от острова Сескар в Финском заливе.