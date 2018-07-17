В авиакомпании назвали причину крушения Boeing на Кубе

Директор компании Global Air Мануэль Родригес Кампо заявил, что человеческий фактор стал причиной крушения самолета Boeing 737-200 на Кубе в мае нынешнего года. Слова Кампо передает издание El Financiero.

«Данные показывают, что экипаж поднял самолет в очень крутой угол подъема, создав недостаточную подъемную силу, что и привело к крушению самолета», — сказал Кампо.

Реклама

В издании подчеркнули, что директор авиакомпании руководствовался данными, полученными из черных ящиков воздушного судна.

Ранее сообщалось, что на Кубе разбился самолет с сотней пассажиров на борту. В общей сложности в самолете находились 113 человек.