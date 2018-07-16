Посольство России добивается доступа к задержанной в США Бутиной

Посольство России в США добивается консульского доступа к россиянке Марии Бутиной, которая была задержана в Вашингтоне по подозрению в шпионаже на российское правительство. Об этом говорится в заявлении посольства в фейсбуке.

«Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В. Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав», — говорится в заявлении посольства.

Ранее адвокат Роберт Дрисколла, который защищает интересы задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты, а минюст США нарушает закон о регистрации иностранных агентов.