В Волгограде объявили режим ЧС из-за дождя

В Волгограде из-за сильного ливня объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что объем осадков, выпавших в городе за несколько часов 15 июля, превысил норму за полтора месяца. Сейчас большая часть работ по ликвидации последствий дождя выполнена, но в некоторых районах городские службы продолжают откачивать воду.

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«С учетом сохранения неблагоприятного погодного прогноза еще одной задачей является расчистка ливневой канализации, в которой сегодня из-за ливня также образовались грунтовые наносы. Для того, чтобы новые ливневые потоки не пошли по уже размытым участкам, усугубляя ситуацию, необходимо предусмотреть возможность проведения водоотводных путей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под стадионом «Волгоград Арена», на котором проводились матчи чемпионата мира по футболу, обвалилась земля из-за сильного дождя.