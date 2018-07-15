В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Индонезии на острове Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 35 километров в 107 км к юго-востоку от города Джаяпура», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у берегов Йемена произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 136 км к юго-востоку от района Сайхут провинции Эль-Махра.