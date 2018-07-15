Китай осудил теракт в Пакистане

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что КНР решительно осуждает теракт в городе Мастунг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Мы скорбим по погибшим и выражаем свои глубокие соболезнования пострадавшим и семьям жертв», — сказала Чуньин.

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По ее словам, Китай также выражает поддержку правительству Пакистана в борьбе с терроризмом.

Она также отметила, что Пекин потрясен терактом в Мастунге.

Ранее сообщалось, что в пакистанском городе Мастунг в результате взрыва погибли 128 человек.

Как отмечалось, при взрыве также пострадали 120 человек.