Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования из-за наводнения в Японии, в результате которого погибли более 200 человек. Об этом он написал в своем твиттере.

Трамп написал сообщение в ответ на твит на японском языке премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который сообщил о посещении мест стихийного бедствия.

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«Наши молитвы с теми, кто пострадал от наводнения в Японии. Мы приветствуем усилия по спасению и выражаем соболезнования всем, кто пострадал или потерял близких», — написал Трамп.

По последним данным, жертвами наводнения в юго-западных и центральных районах Японии стали 209 человек, еще один пострадавший находится в критическом состоянии.