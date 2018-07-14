Савченко оставили под арестом

Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом депутата Верховной рады Надежду Савченко, передает «Украинская правда».

По данным издания, суд оставил Савченко под стражей без возможности внесения залога.

Как отмечается, депутату Рады продлили арест до 10 сентября.

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Ранее сообщалось, что Савченко предупредила украинские власти о последствиях войны в Донбассе.

По ее словам, Киев может «получить по зубам», если война в стране продолжится.

В конце июня суд в Киеве оставил Надежду Савченко под стражей.