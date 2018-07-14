При взрыве в Пакистане погибли более 120 человек

В городе Мастунг в результате взрыва погибли 128 человек. Об этом сообщает Geo.tv.

По данным телеканала, при взрыве также пострадали 120 человек.

Как отмечается, взрыв устроил террорист-смертник.

При этом в результате взрыва также погиб кандидат от Национальной партии Авами Сирадж Раизан.

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Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Пакистане погибли 12 человек.

Как отмечалось, взрыв произошел на собрании национальной партии Авами (ANP), которая выступает против движения «Талибан».

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.