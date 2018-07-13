В Москве у амурских леопардов родились два котенка

В Московском зоопарке впервые за 60 лет родились два котенка дальневосточного леопарда от дикого зверя, спасенного в Приморье. Об этом сообщает зоопарк на странице в фейсбуке.

«Долгожданное пятнистое пополнение: у леопардов Николая и Акры появилось первое потомство. 5 июня в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка на свет родились два детеныша дальневосточного леопарда», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оба котенка мужского пола, они весят около 4,5 кг.

Как сообщила РИА «Новости» начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова, они стали первыми за последние 60 лет детенышами редчайшей кошки из дикой природы. Она сообщила, что их отец — первый дальневосточный леопард, который попал в зоопарк с 1956 года, когда запретили отлов этого вида.