В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет

В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погиб один человек, сообщает телеканал CTV.

По данным местной полиции, на борту воздушного судна находился один человек. Отмечается, что на земле в результате крушения самолета никто не пострадал и не погиб.

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Самолет разбился возле аэропорта города Меркхэм, который расположен на расстоянии 30 км от Торонто.

В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в небе над Аляской столкнулись два небольших самолета. В результате столкновения в воздухе один из самолетов совершил экстренную посадку, в то время как другой упал в реку.