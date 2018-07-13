Источник рассказал о пострадавших при взрыве у аэропорта в Каире

Двенадцать человек получили ранения в результате взрыва резервуаров с топливом в окрестностях аэропорта в Каире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный египетский источник.

«Двенадцать человек, пострадавших в результате взрыва, доставлены в больницы для лечения», — сказал источник.

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Он не уточнил характера ранений пострадавших, а также их состояние.

Ранее СМИ сообщили, что в Каире возле аэропорта прогремел взрыв. Сообщалось, что он вызвал приостановку навигации. Позднее власти Каира уточнили, что она была временной. Также отмечалось, что взорвались два резервуара с топливом.