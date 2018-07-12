СМИ: во Франции слово «раса» исключили из конституции

Нижняя палата парламента Франции приняла решение исключить слово «раса» из первой статьи конституции страны. Об этом сообщает Europe 1.

По данным радиостанции, из строчки «в равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии» в конституции Франции было удалено слово «раса».

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Как отмечается, эти изменения вступили в силу 12 июля.

При этом внесение изменений в конституцию Франции поддержали 119 депутатов.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа будет отстаивать новые правила приема в университеты без учета расы.