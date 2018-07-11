ООН заинтересовалась добровольцами из России

Организация объединенных наций (ООН) при поддержке МИД России впервые начнет набирать добровольцев среди россиян. Об этом пишут «Известия».

Как сообщается, специально для российских граждан по программе добровольцев ООН (ДООН) были открыты 19 вакансий. Такое решение связано с тем, что 2018-й год в России объявлен годом добровольца. В ООН решили поддержать волонтерское движение и открыть соответствующие вакансии в организации.

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«Главная цель этой инициативы — предоставить россиянам возможность получить международный волонтерский опыт и расширить свои профессиональные навыки, осуществляя деятельность в рамках проектов и программ ООН по всему миру», — отметил заместитель исполнительного координатора ДООН Тойли Курбанов.

Российские добровольцы в ООН смогут принять участие в урегулировании проблем устойчивого развития в 16 странах СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока. Уточняется, что заявки от россиян принимаются до 25 июля.