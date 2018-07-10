В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает Reuters со ссылкой на местную спасательную службу ER24.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 20 человек, один из них находится в критическом состоянии.

Самолет упал в поле неподалеку от столицы ЮАР Претории.

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Ранее сообщалось, что в Мумбае самолет упал на дом в одном из оживленных районов города. На борту лайнера находились 10 человек, трое из них погибли.

Также ранее сообщалось, что в Гвинее в результате крушения частного самолета погибли четыре человека, среди которых были граждане Польши и ФРГ.