В Белоруссии предложили запретить георгиевскую ленточку

На белорусском портале petitions.by пользователь под ником Sergey_0e27dc опубликовал петицию по запрету георгиевских ленточек на территории Белоруссии.

Пользователь зарегистрировался на сайте в феврале 2018 года, в настоящее время он создал только одну петицию. На момент написания новости в поддержку инициативы выступил 601 пользователь. По мнению автора петиции, георгиевская ленточка является «символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма». Он отметил, что она может угрожать территориальной целостности Белоруссии.

Реклама

Пользователь добавил, что на территории страны необходимо ввести административную ответственность за пропаганду ленточек, чтобы предотвратить угрозу территориальной целостности. Также автор петиции намерен добиться запрета на изготовление, публичную демонстрацию, ношение и распространение ленточек.

Автор подчеркнул, что собирается собрать 800 подписей, после чего они будут отправлены в совет министров и палату представителей национального собрания Белоруссии.

В 2017 году запрет на георгиевские ленточки ввели на Украине.