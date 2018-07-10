Паводки в Забайкалье побили исторический максимум

Паводок на реке Чита в Забайкальском крае стал самым сильным за всю историю наблюдений с 1936 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Читинский гидрометцентр.

Также стало известно, что на регион надвигается циклон из Монголии, так что в реках Забайкалья ожидается дальнейший подъем воды.

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«Уровень воды в реке Чита составил 405 сантиметров, это максимум с начала истории наблюдений — с 1936 года», — рассказали в гидрометцентре.

По имеющимся данным, во время последнего сильного паводка в регионе в 1991 году уровень воды в реке Чита поднимался до 379 см. Таким образом, исторический рекорд 27-летней давности был превышен на 26 см.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в регионе 8 июля, из-за чего ряд сел оказался затоплен. Спустя сутки в регионе объявили режим ЧС.

Ранее сообщалось, что жителей Забайкалья предупредили о новых паводках.