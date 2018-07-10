В Приморье раскрыли контрабанду леса в Китай на 74 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов и таможенники раскрыли контрабанду в Китай ценных пород леса, общая стоимость которого составила более 74 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Дальневосточную оперативную таможню.

По имеющимся данным, ценные породы дуба и ясеня незаконно вывозились в Китай по поддельным документам. Как установили оперативники и дознаватели таможни в ходе проверки, лес вывозили китайским компаниям, с которыми были заключены внешнеторговые контракты.

Реклама

«Пиломатериалы ценных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского вывозились в Китай по поддельным документам…», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с августа 2016 года по апрель 2017 года всего контрабандистами было вывезено 4 тыс. тонн пиломатериалов, общая сумма которых превышает 74 млн руб.

В пресс-службе сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере», предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что гражданин Китая попытался незаконно ввезти в Россию 27,5 кг ртути.